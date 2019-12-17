Власти Москвы случайно пополнили «Тройки» на 20 тысяч рублей. Это назвали новогодним чудом

Пассажиры московского муниципального транспорта вдруг обнаружили на своих транспортных картах «Тройка» пополнение на 20 тысяч рублей. Счастье привалило нескольким везунчикам. В столичном Дептрансе ошибку устранять не стали и предложили случившееся расценивать как новогоднее чудо.

«Да, действительно были выявлены единичные случаи зачисления некоторых сумм на карту „Тройка“ после оплаты проезда на валидаторах на станциях МЦД. Везунчики, которые обнаружили такой баланс на своей карте, могут считать это подарком от ЦППК к Новому году. Мы уже попросили коллег из ЦППК не блокировать такие карты, чтобы сохранить у пассажиров веру в новогодние чудеса», — рассказали в столичном Дептрансе.

О произошедшем ранее рассказал фотограф Андрей Белицкий. По его словам, неожиданное пополнение «Тройки» он обнаружил после того, как оплатил проезд в метро. Сразу обратился к контролерам, но те только посмеялись. Позже «испорченную» карточку фотограф обменял на другую «Тройку», исправную, плюс пару мелких подарков от руководства метрополитена.

Источник фото: Антон Белицкий

Взамен транспортной карты с неприлично огромным балансом Белицкому вручили повербанк, елочную игрушку, пару ручек и новую карту «Тройка». На новом проездном фотографа оказалась тысяча рублей.

Специалисты предположили, что сбой в системе происходит во время оплаты проезда по Московским центральным диаметрам (МЦД). Может быть, дело в новых валидаторах, которые устанавливают на станциях D1 и D2. В Дептрансе комментировать это предположение не стали.