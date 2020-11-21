Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Орлом. Видео и фото

В результате столкновения двух автомобилей на 16-м км автодороги Орел — Новосиль погибли четыре человека, ребенок и трое взрослых. Жертвами стали водитель Renault и трое пассажиров, две женщины и восьмилетняя девочка.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

«Водитель Opel Insignia, двигаясь со стороны поселка Залегощь в направлении города Орла, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Renault под управлением мужчины 1977 года рождения, который двигался со стороны Орла в направлении поселка Залегощь», — рассказали в полиции.

Водитель Opel в аварии не пострадал, одиннадцатилетняя девочка была госпитализирована.