Транспорт 08 февраля 2024, 17:32 Три тысячи обновленных электровелосипедов пополнят прокат в Москве Ликсутов: три тыс. электровелосипедов 2.0 поставят в прокаты Москвы в 2024 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Парка городского проката Москвы пополнят три тысячи обновленных электровелосипедов 2.0. Об этом сообщил глава дептранса столицы .

«В новом велосезоне горожан и гостей столицы ждет улучшенная модель, которая станет еще комфортнее и безопаснее», — сказал Ликсутов.

Реклама

Обновленная версия обладает более надежной системой торможения и увеличенной емкостью аккумулятора для долгих поездок, а также автоматическим замком с подсветкой.

Среди нововведений также бескамерные шины, продуманное крепление для багажа в корзине, модернизированный экран управления, педали с противоскользящим покрытием, обновленные эргономичные ручки и более мягкое сиденье для дополнительного комфорта.

Электровелосипеды оказались популярным транспортом среди жителей столицы и туристов. С момента запуска велопроката «Велобайк» в 2013 году им воспользовались почти 30 миллионов раз. При этом в прошлом велосезоне новые электровелосипеды арендовали в четыре раза чаще по сравнению с предыдущими моделями. Общая дистанция поездов составила свыше двух миллионов километров.

Также с начала года в столице появилось более 30 новых электробусов. Они прибыли в рамках контрактов на поставку 1200 машин.