Три станции Сокольнической линии метро Москвы откроют 26 июля

Участок Сокольнической линии московского метро частично откроется уже 26 июля, то есть на две недели раньше запланированного срока. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

С понедельника снова начнут работать станции «Юго-Западная», «Воробьевы горы» и «Университет». Станция «Проспект Вернадского» пока продолжит быть закрытой из-за строительства пересадки на БКЛ.

«Движения поездов между станциями „Юго-Западная“ и „Университет“ до 8 августа включительно не будет», — уточнили представители метрополитена.

Несмотря на открытие части станций, пассажиров попросили альтернативными маршрутами — до соседних линий метро. «Университет» и «Юго-Западная» будут загружены, как и автобусы компенсационных маршрутов. Они будут курсировать между станциями «Юго-Западная» и «Университет».

Сейчас строители заканчивают работы по перекладке кабеля, которая позволит открыть соседние с «Проспектом Вернадского» станции. По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, в скором времени появится и станция «Проспект Вернадского» Большого кольца, которая сократит путь в соседние районы в среднем на полчаса.