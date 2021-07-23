facebook_pixel
    23 июля 2021, 08:41

    Три станции Сокольнической линии метро Москвы откроют 26 июля

    Ольга Назаркина

    Участок Сокольнической линии московского метро частично откроется уже 26 июля, то есть на две недели раньше запланированного срока. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

    Три станции Сокольнической линии метро Москвы откроют 26 июля

    С понедельника снова начнут работать станции «Юго-Западная», «Воробьевы горы» и «Университет». Станция «Проспект Вернадского» пока продолжит быть закрытой из-за строительства пересадки на БКЛ.

    «Движения поездов между станциями „Юго-Западная“ и „Университет“ до 8 августа включительно не будет», — уточнили представители метрополитена.

    Несмотря на открытие части станций, пассажиров попросили альтернативными маршрутами — до соседних линий метро. «Университет» и «Юго-Западная» будут загружены, как и автобусы компенсационных маршрутов. Они будут курсировать между станциями «Юго-Западная» и «Университет».

    Сейчас строители заканчивают работы по перекладке кабеля, которая позволит открыть соседние с «Проспектом Вернадского» станции. По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, в скором времени появится и станция «Проспект Вернадского» Большого кольца, которая сократит путь в соседние районы в среднем на полчаса.