Три района Дагестана остались без транспорта из-за ливней и обвалов

Из-за непогоды в трех районах Дагестана нарушилось транспортное сообщение. Сильные ливни, сели и обвалы повредили дороги, а подтопления из-за большого числа осадков начали подмывать дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Дагестанавтодора. В ведомстве уточнили, что ливни в республике не прекращаются с 22 сентября.

«В результате продолжающихся проливных ливневых дождей с 22 сентября в Тляратинском, Цунтинском, Цумадинском районах и Бежтинском участке автомобильные дороги республиканского и местного значения подверглись разрушениям и повреждениям», — сказано в сообщении.

Дороги оказались разрушены и повреждены из-за селевых выносов, скальных обвалов, размывов, подтопления и камнепадов. Из-за этого на некоторых участках прервалось транспортное сообщение. На ремонт некоторых участков понадобится время, поэтому в республике в ближайшее время появятся временные проезды — они будут действовать до восстановления основного транспортного сообщения.

Кроме того, в дагестанском селе Агвали из-за сильных осадков скопившаяся вода начала подмывать дома.