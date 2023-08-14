Транспорт 14 августа 2023, 10:51 Три плавучих причала дополнительно установили на юге Москвы Дептранс Москвы: три высокоэкологичных причала установили на юге столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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Еще три плавучих причала установили на юге Москвы. Теперь в столице четыре таких сооружения. Высокоэкологичные причалы появились у набережных Марка Шагала, Новоданиловской и Нагатинской. Об этом сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Наши плавучие причалы — полностью отечественная разработка, они созданы с учетом высоких стандартов московского транспорта, не наносят вреда экологии и работают исключительно за счет электричества», — сказал он.

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Ликсутов добавил, что причалы также оборудовали комфортными местами для ожидания. В ближайшее время специалисты выполнят финальную отделку и проведут пусконаладочные работы.

Кроме этого, заммэра добавил, что в Москву прибыли еще пять причалов и четыре электросудна. Первые приехали из Перми, вторые — из Санкт-Петербурга. Они не будут загрязнять воздух и акваторию столицы. Все новые элементы системы водного транспорта тщательно проверят перед работой.