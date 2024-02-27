Транспорт 27 февраля 2024, 12:11 Три модели китайской компании BAIC получили русификацию мультимедийной системы

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Китайская компания BAIC русифицировала мультимедийные системы и приборные панели у седана U5 Plus, кроссовера X35 и внедорожника BJ40. Кроме того, все эти автомобили получили обновление программного обеспечения, написали «Известия».

Представители компании также сообщают, что для ранее выпущенных автомобилей запущена сервисная кампания по обновлению ПО. Автомобилисты могут записаться на бесплатную русификацию в ближайший дилерский центр BAIC.

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Мультимедийные системы кроссовера X55, который официально представлен в России, также сделают на русском языке.