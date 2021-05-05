Три фуры столкнулись и загорелись в районе Екатеринбурга

Большое ДТП с участием трех грузовиков произошло неподалеку от Екатеринбурга. Об этом рассказали РИА «Новости» со ссылкой ГУ МЧС по области.

Исходя из предварительной информации, водитель одной из фур не справился с управлением и столкнулся с грузовиками, которые были припаркованы у обочины. После этого произошло возгорание. Одним из взрывоопасных грузов в транспортном средстве была алюминиевая пудра.

Спасатели быстро потушили огонь. Ликвидировали пожар восемь единиц спецтехники и 23 спасателя, добавил NEWS.ru.