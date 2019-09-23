Три европейских лоукостера захотели летать в Россию
Речь идет о крупнейшем лоукостере Европы ирландском Ryanair, и авиакомпаниях EasyJet (Великобритания) и Wizz Air (Венрия). Об этом РБК сообщил гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, оператор Пулково) Леонид Сергеев.
Правительство направит 4 млрд рублей на создание склада запчастей SSJ100Подробнее
По его данным, перевозчики в конце лета 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково.
Седьмая степень свободы позволяет, например, ирландской авиакомпании летать между Санкт-Петербургом и городом в третьем государстве без посадки в стране ее регистрации.
«За счет этих лоукостеров к 2025 году мы планируем привлечь в Петербург до шести млн [дополнительных] туристов в год», — сказал Сергеев.
Он уточнил, что иностранные лоукостеры могут совершать перевозки круглогодично.