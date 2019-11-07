Тревожную кнопку планируют установить в российские автобусы и троллейбусы

В ближайшее время он планирует направить предложение присоединиться к проекту региональным властям.

По словам Васильева, в конце октября в Севастополе запустили пилотный проект централизованной охраны правопорядка на пассажирском транспорте силами подразделений вневедомственной охраны Росгвардии. В городе 245 автобусов и троллейбусов подключили к пункту централизованного наблюдения вневедомственной охраны.

Депутат отметил, что эксперимент стартовал после межведомственного обсуждения в Госдуме вопросов участия Росгвардии в обеспечении транспортной безопасности. По его мнению, проект уже показал эффективность.

Благодаря тревожной кнопке, росгвардейцам удалось задержать напавшего на водителя троллейбуса.

«Севастополь нам показывает положительный опыт. Такой опыт надо тиражировать по всем регионам», — подчеркнул депутат.

Многие автобусы уже оборудованы тревожными кнопками, но они пока не соединяют с Росгвардией.

«В Санкт-Петербурге и Волгограде сейчас проводится наладка этой системы безопасности. Севастополь — это первый регион, где все получилось», — заметил Васильев.

При помощи тревожного сигнала водитель в экстренной ситуации автоматически отправит свои координаты на пульт дежурному офицеру ближайшего подразделения.

«В обеспечении безопасности на общественном транспорте в основном задействованы возможности подразделений вневедомственной охраны Росгвардии», — заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.