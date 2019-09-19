Третья ВПП открылась в Шереметьево. Теперь рейсов станет больше

Третья взлетно-посадочная полоса открылась в аэропорту Шереметьево. В четверг, 19 сентября, она приняла первый самолет из Санкт-Петербурга. По традиции его встретили водной аркой.

Открытие третьей полосы позволит увеличить количество взлетов и посадок в аэропорту. С нынешних 65 операций в час эта цифра возрастет до 90. Длина полосы — 3,2 километра, ширина — 60 метров.

Источник фото: телеканал «360»

«С каждым годом благодаря большой инвестиционной программе мы видим, как меняется Шереметьево, становится более удобным, более доступным для пассажиров и, конечно, радует глаз. Сегодня ведется большая, масштабная работа — огромные инвестиции, порядка двух миллиардов долларов. Нас это очень радует, потому что это создает огромное количество рабочих мест для наших жителей», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на открытии третьей полосы.

Источник фото: телеканал «360»

Впереди у Шереметьево большие планы. Так, в 2020 году в аэропорту введут в эксплуатацию авиационно-техническую базу. Появятся новые ангары для обслуживания самолетов и стоянки для спецтехники. Все это позволит аэропорту увеличить мощности, принимать и отправлять большее количество рейсов.

«Хочу пожелать инвестору, чтобы он не останавливался на достигнутом. И в январе пригласил нас на следующий этап — на открытие нового терминала», — добавил Андрей Воробьев. Он также поблагодарил Министерство транспорта Российской Федерации за масштабную реконструкцию автомобильных дорог рядом с аэропортом.

Источник фото: телеканал «360»

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Шереметьево работает с 1959 года. Это международный аэропорт федерального значения. Он является первым в России по объему пассажиропотока. Находится воздушная гавань на территории Подмосковья, в городском округе Химки. Сейчас аэропорт включает в себя пассажирские терминалы A, B, D, E, F и грузовые «Москва-Карго», «Шереметьево-Карго».