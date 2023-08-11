Транспорт 11 августа 2023, 12:08 Третий электробусный парк откроют в Москве осенью Дептранс Москвы: осенью 2023 года откроется третий электробусный парк Сайт мэра и правительства Москвы

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Работы по строительству третьего электробусного парка на востоке Москвы выполнили уже на 85%. Об этом рассказала пресс-служба дептранса столицы.

Парк площадью около трех гектаров в районе Новокосино будет вмещать 78 электробусов. Его открытие создаст более 200 новых рабочих мест для жителей этого района. Благодаря появлению парка экологичные маршруты появятся в восточных и южных округах города.

Открыть третий в столице и в России электробусный парк планируем уже этой осенью, как поручил Мэр Москвы. Максим Ликсутов Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта

В парке установят 13 ультрабыстрых зарядных станций и 78 зарядных постов для обслуживания электробусов.

В Москве уже открыли два электробусных парка — в Митино и Красной Пахре. В парке ГУП «Мосгортранс» — 1184 электробуса, работающих на 90 городских маршрутах.

Современные модели электробусов получили увеличенный запас хода до 80 километров. Их оснастили электрическим отопителем для поддержания комфортной температуры в салоне и адаптивным освещением.

Сеть зарядных станций для электромобилей также расширят в Москве до конца года.