Транспорт 07 июня 2023, 18:09 Третий электробусный парк откроют на востоке Москвы Заммэра Москвы Ликсутов: третий электробусный парк откроют на востоке Москвы в 2023 году Сайт мэра и правительства Москвы

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Строительство электробусного парка в районе Новокосино закончат в этом году, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Новый парк площадью более трех гектаров будет вмещать до 78 электробусов. В нем установят 13 зарядных станций. Его открытие создаст более 200 рабочих мест для жителей близлежащих районов.

Москва — первая в Европе по числу электробусов, город планирует и дальше обновлять свой транспортный парк. Максим Ликсутов Заммэра Москвы по вопросам транспорта

К 2025 году ПАО «КамАЗ» и «Группа ГАЗ» поставят Москве 1,2 тысячи электробусов, добавил Ликсутов.

На данный момент в Москве на 79 маршрутов выпустили более тысячи электробусов. Для их обслуживания создадут инфраструктуру ультрабыстрых зарядных станций. Их количество с нынешних 200 планируют удвоить в 2023 году.

В июле прошлого года в столице открыли первый электробусный парк «Красная Пахра». Он начал работу в Троицком и Новомосковском административных округах. Еще один парк подготавливают к открытию на северо-западе Москвы в районе Митино. Благодаря парку в Новокосине электробусные маршруты запустят на востоке Москвы, что улучшит экологию и транспортную доступность округа.

Ранее на конкурсе «Зеленая Евразия» проект «Московский электробус» признали лучшим низкоуглеродным транспортом.