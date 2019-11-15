Трехполосная автодорога появится на новому мосту через Екатерингофку в Петербурге
Власти Санкт-Петербурга намерены сделать трехполосную автомобильную дорогу на новом мосту через реку Екатерингофку. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на городской Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
«Также, согласно проектной документации, планируется организовать одностороннее движение по северной стороне набережной от улицы Степана Разина до Межевого канала», — обратили внимание в профильном Комитете.
По данным издания, Гутуевский мост, который проложен через Екатерингофку, должны реконструировать. Однако конкретных сроков пока не обозначено, поскольку необходимо согласовать проектную документацию и получить средства, необходимые для выполнения работ.