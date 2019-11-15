Трехполосная автодорога появится на новому мосту через Екатерингофку в Петербурге

«Также, согласно проектной документации, планируется организовать одностороннее движение по северной стороне набережной от улицы Степана Разина до Межевого канала», — обратили внимание в профильном Комитете.

По данным издания, Гутуевский мост, который проложен через Екатерингофку, должны реконструировать. Однако конкретных сроков пока не обозначено, поскольку необходимо согласовать проектную документацию и получить средства, необходимые для выполнения работ.