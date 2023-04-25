Транспорт 25 апреля 2023, 17:29 Травматолог Сиротин поддержал идею о введении налога на электросамокаты в Петербурге

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Вице-спикер Заксобрания Павел Иткин предложил ввести налог на электросамокаты в Санкт-Петербурге. Данную инициативу поддержал травматолог Роман Сиротин. Об это сообщили «Невские новости».

Специалист подчеркнул, что с ростом числа самокатов значительно возрастает нагрузка на врачей. При этом в больницу попадают как сами водители, так и люди, которых они сбивают.

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«Травмы страшные, у детей их лечить очень сложно. Самокаты становятся причиной травм и у горожан, имеющих проблемы со зрением», — отметил Сиротин.