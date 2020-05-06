Трассы Курганской области перекроют из-за коронавируса

Данное решение принял оперштаб. Движение ограничат на пяти трассах региона.

Где именно будет частично перекрыто движение:

Параткуль — Беляковка — граница Свердловской области; Шатрово — Антрак — граница Свердловской области; Лебяжье — Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области; «Сафакулево — Сарт-Абдрашево — Преображенка» — Большое Султаново — граница Челябинской области; Целинное — Кислянка — Патранино — граница Челябинской области.