Трассы Курганской области перекроют из-за коронавируса
В Курганской области решили ограничить движение транспорта на нескольких дорогах регионального значения. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на представителей регионального управления ГИБДД в соцсетях.
Данное решение принял оперштаб. Движение ограничат на пяти трассах региона.
Где именно будет частично перекрыто движение:
Параткуль — Беляковка — граница Свердловской области; Шатрово — Антрак — граница Свердловской области; Лебяжье — Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области; «Сафакулево — Сарт-Абдрашево — Преображенка» — Большое Султаново — граница Челябинской области; Целинное — Кислянка — Патранино — граница Челябинской области.