Автотрассу Салехард — Надым закроют для проведения ремонтных работ до конца июня. Ограничения на проезд транспорта останутся до октября. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«С 12 мая 2021 года в связи с проведением работ на автомобильной дороге Надым - Салехард на участке 1160-1190 километров, будет закрыто движение до 12 июня 2021 года», — говорится в отчете на сайте ведомства.

Возможность проезда будет только у продовольственных фур. Помимо этого, для сохранности автодорог в весенний период со 2 мая ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на всех трассах округа.