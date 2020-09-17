Трассу между Тюменью и ХМАО перекроют 18 сентября

Автомобильное движение по трассе между Тюменью и ХМАО полностью перекроют в пятницу, 18 сентября. Проезд будет невозможен с 0:00 до 0:40 на 14-м километре автодороги, сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Уточняется, что на этом участке будут устанавливать надземный переход, информирует сайт URA.ru.

«На автодороге Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск 18.09.2020 с 00:00 до 00:40 будет перекрыто движение для выполнения работ по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода из модульных конструкций», — отметили сотрудники ФКУ.

Старый переход в этом районе был уничтожен в результате аварии. Виновником ДТП стал водитель грузовика. На большой скорости он задел конструкцию перехода. В итоге она упала на дорогу, полностью перекрыв движение. В аварии пострадал водитель легковушки, проезжавшей неподалеку.