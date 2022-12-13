Важное 13 декабря 2022, 14:36 Трассу М-12 продлят до Тюмени — Хуснуллин Вице-премьер Хуснуллин: трассу М-12 продлят до Тюмени к 2024 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

В ближайшие два года трассу М-12 продлят, заявил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин. По его словам, дорогу доведут до Тюмени, сообщило РИА «Новости».

Президент Владимир Путин 13 декабря принимал участие в открытии новых и отремонтированных дорог. Глава государства поинтересовался у Хуснуллина, когда трассу М-12 протянут до Тюмени.

Реклама

«Хотим так же 2024 годом запустить полностью, до конца 2024 года», — ответил зампред правительства. По его словам, строители столкнулись с необходимостью сделать объезд трех населенных пунктов. Сейчас специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию. Хуснуллин уточнил, что речь идет о новой дороге, а также о расширении существующей трассы.

Реклама

Президент отметил, что в 2022 году дорожники уложили рекордное количество асфальта — около 165 миллионов квадратных метров. По словам главы государства, это очень высокий показатель для региональных и местных дорог. Владимир Путин поручил продолжить работу, направленную на увеличение пропускной способности автомагистралей.