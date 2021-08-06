Трассу «Кола» в Ленинградской области перекроют для перевозки крупногабаритного груза

Проезд на трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области будет перекрыт из-за провоза крупногабаритного груза. Его будут перевозить от порта «Бронка» до Костомукши в Карелии. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дорогу перекроют в ночь с 7 на 8 августа с помощью трех экипажей ГИБДД. Затронут участки трассы Р-21 с 51-го по 68-й километр и с 66-го по 80-й. Во время перевозки груза движение по мостам через реки Сарья, Волхов, Сясь, Паша, Оять, Шоткуса будет осуществляться в особом порядке — автомобили смогут проезжать по-одному, дороги будут перекрываться.

Спустя несколько дней, 10 и 11 августа, машина прибудет на территорию Карелии. Там движение ненадолго перекроют на трассах Р-21 «Кола» и А-137.