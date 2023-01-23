Транспорт 23 января 2023, 09:19 Трассу из Ростова-на-Дону в Крым оценили в 400 миллиардов рублей Врио главы Херсонской области Сальдо: дорога Ростов-на-Дону — Крым обойдется в 400 млрд Unsplash

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Строительство сухопутной трассы из Крыма в Ростов-на-Дону через новые регионы России обойдется в 400 миллиардов рублей. Таким предположением в интервью ТАСС поделился врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, начало стройки запланировано на 2023 год. Также Сальдо отметил, что, согласно задумке, качество новой дороги не уступит магистрали «Таврида» в Крыму.

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«Новая трасса на карте будет выглядеть не кольцом, а, скорее, полукольцом, опоясывающим Азовское море с запада и севера», — поделился врио губернатора Херсонской области.

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Он отметил, что сухопутная дорога через новые регионы станет отдельным направлением, а не продлением «Тавриды». Также Сальдо рассказал, что от Джанкоя будет идти ветка, соединяющая новую трассу с уже существующими.

Врио губернатора Херсонской области отметил, что на текущем этапе стройка дороги оценивается в 400 миллиардов рублей. Однако финальный объем затрат обозначат в рабочем проекте создания новой трассы с его финансово-экономическим обоснованием. Текущую сумму Сальдо назвал исходя из стоимости «Тавриды» и размера инфляции.