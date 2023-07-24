Транспорт 24 июля 2023, 09:06 Трассу Джанкой — Симферополь после налета дронов на Крым временно перекрыли Глава Крыма Аксенов: в Джанкойском районе ограничили движение по трассе и железной дороге РИА «Новости»

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В Джанкойском районе Крыма произошло попадание беспилотника в склад боеприпасов. Для безопасности движение по трассе Джанкой — Симферополь и железной дороге временно ограничили, объявил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой — Симферополь», — написал он.

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Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что машины смогут объезжать перекрытый участок от поселка городского типа Красногвардейское до Джанкоя по маршруту Красногвардейское — Мускатное — Нижнегорский — Джанкой в обоих направлениях. Перевозку пассажиров железной дороги между станциями Урожайная и Джанкой организуют по мультимодальной схеме с пересадкой с поезда на автобус, а затем снова на поезд.

В небе над Крымом обезвредили 11 беспилотников. Повреждения получили частный дом и склад боеприпасов. По предварительным данным, никто не пострадал. Сергей Аксенов сообщил, что в радиусе пяти километров от хранилища объявили эвакуацию.