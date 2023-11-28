28 ноября 2023, 16:13
Трассу «Амур» в Забайкалье ввели в эксплуатацию после двух лет ремонта
Власти Забайкальского края дали старт движению по трассе «Амур». Участок протяженностью 44 километра ввели в эксплуатацию после двух лет капитального ремонта. Об этом сообщил «Царьград».
Работы проводили в условиях вечной мерзлоты, из-за чего и затянулось открытие дороги. Однако специалистам удалось уложить асфальт в два слоя, организовать водоотвод и укрепить обочины.
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Глава Росавтодора Роман Новиков указал на значимость «Амура» для развития экономики и внешних связей с другими государствами.
Дороги
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