Транзит поездов в Калининград через Литву и Белоруссию восстановят в июле

С просьбой о возобновлении железнодорожного пассажирского транзита через территорию Литвы и Белоруссии в министерство транспорта обратился губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Слова главы региона возымели действие. ОАО «Российские железные дороги» уже назначило первые поезда в Москву и Санкт-Петербург. Сейчас идет вопрос согласования транзита с Литвой и Белоруссией.

С 19 марта Литва на неопределенный срок сначала ужесточила правила для пассажиров транзитных поездов, следующих из Калининграда, а потом и вовсе прекратила пускать составы. Это было связано с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, балтийская республика временно останавливала движение частных легковых машин по своей территории. Транзит грузовых железнодорожных составов и фур не прекращался.