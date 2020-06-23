    23 июня 2020, 12:14

    Транзит поездов в Калининград через Литву и Белоруссию восстановят в июле

    Анатолий Минкин

    Восстановление железнодорожного пассажирского сообщения Калининградской области с остальной территорией России начнется в начале июля. Первые поезда РЖД пустит в Москву и Санкт-Петербург транзитом через Литву и Белоруссию. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление регионального штаба по борьбе с коронавирусом.
    Транзит поездов в Калининград через Литву и Белоруссию восстановят в июле

    С просьбой о возобновлении железнодорожного пассажирского транзита через территорию Литвы и Белоруссии в министерство транспорта обратился губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

    Слова главы региона возымели действие. ОАО «Российские железные дороги» уже назначило первые поезда в Москву и Санкт-Петербург. Сейчас идет вопрос согласования транзита с Литвой и Белоруссией.

    С 19 марта Литва на неопределенный срок сначала ужесточила правила для пассажиров транзитных поездов, следующих из Калининграда, а потом и вовсе прекратила пускать составы. Это было связано с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, балтийская республика временно останавливала движение частных легковых машин по своей территории. Транзит грузовых железнодорожных составов и фур не прекращался.