Трансвестит задержал вылет самолета почти на полчаса

Еще в автобусе мужчина начал всячески привлекать к себе внимание. Он требовал от окружающих не приближаться к нему. А после пассажир заявил о сердечном приступе. Однако от помощи врачей трансвестит отказался, причем необычным образом — спрятался.

В следующий раз мужчину увидели уже на борту самолета. Медикам он тоже не разрешил прикасаться к нему. Затем мужчина потребовал от пилота быстрее поднять самолет в воздух.

На борт прибыли полицейские, тогда трансвестит заявил, что теперь у него все в порядке.

«Мне в автобусе было плохо, они сами вызвали полицию и скорую, а мне уже хорошо», — сказал мужчина.

В итоге самолет поднялся в небо на 20 минут позже.