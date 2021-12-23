Минимальную стоимость автомобилей, которые попадают под «налог на роскошь», могут пересчитать к весне 2022 года. Это может произойти потому, что введенное в 2014 году значение еще ни разу с тех пор не меняли, написал Autonews.

С 2014 года цены на автомобили выросли на 60%, и теперь в ранг «роскошных» входят обычные машины для массового использования. Сейчас такой налог платят все автовладельцы, чьи машины стоят больше трех миллионов рублей. Автодилеры попросили министров торговли пересмотреть ценовой порог вхождения в «роскошную» категорию.

Депутат Иван Сухарев летом выступал с инициативой ввести скидки на уплату налогов за отсутствие нарушений на дорогах. По его мнению, это сильно снизило бы аварийность. Письмо уже направили в ГИБДД. Скидки рассматривают и за прохождение техосмотра, потому что его теперь делать не обязательно. Но конкретных положений еще не приняли.

Наоборот, ввести налог могут для электромобилей. По мнению Минтранса, такой транспорт тоже влияет на дороги, как и обычные машины.

Полностью транспортный налог пока отменить не решились, хотя такие идеи каждый год озвучивают в Думе.