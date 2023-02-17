Транспорт 17 февраля 2023, 15:45 Транспортные маршруты в Нижнем Новгороде скорректируют с учетом пожеланий жителей

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Власти Нижнего Новгорода будут учитывать пожелания местных жителей при корректировке маршрутов общественного транспорта после завершения тестового периода. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на данные Центре развития транспортных систем Нижегородской области.

Прошлый тестовый период подошел к концу в 2022 году. В результате без изменений оставили троллейбусный маршрут № 5.

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Администрация города также заключила краткосрочные госконтракты с перевозчиками для того, чтобы они смогли скорректировать текущие схемы движения.

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