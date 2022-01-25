Транспортную стратегию Москвы и области оценили на 10 трлн рублей

На реализацию стратегии развития транспортной системы Москвы и Подмосковья до 2035 года потребуется более 10 триллионов рублей. Но, помимо капитальных расходов, в стратегию вписаны мероприятия, которые отразятся на жизни автомобилистов, написала газета «Коммерсант».

В рамках стратегии сделают ставку на электромобили: долю личных авто с электродвигателем в общем парке машин хотят довести до 15%. По данным ГИБДД на 2020 год, в московском регионе на учете состояли около 9,5 тысячи легковушек с электродвигателями, включая гибриды, что составило лишь 0,14% от общего количества машин. Согласно стратегии, к 2035 году число зарядных станций в Москве и области значительно вырастет. Кроме того, проведут «адаптацию налогового законодательства», но, в чем она будет заключаться, не уточняется.

Стратегия включает и мероприятия по постепенному переходу с личных авто на электромобили. Также она подразумевает создание «экологических зон»: предположительно, речь может идти о зонах, в которые запретят проезжать машинам с двигателями стандарта «Евро-3» и ниже.

В Минтрансе заявляли, что транспортная стратегия не ограничит использование личных машин.