Транспортную развязку с КАД в Кронштадте начнут строить в 2024 году

В 2021-м поступят деньги на разработку проекта. Запланирована реконструкция Цитадельского шоссе, Кронштадтского шоссе, Цитадельской дороги, улицы Адмирала Грейга, набережной от Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений до исторического центра Кронштадта.

Проектирование запланировано на 2021–2022 год, а строительные работы начнутся в 2023-2024-м.

После завершения всех работ число жителей Кронштадта увеличится приблизительно на 20 тысяч человек. По официальным данным сегодня в городе постоянно живет 44 тысячи человек, а по данным независимых социологов — более 50 тысяч.

Деньги на проектирование транспортной развязки с КАД выделят из федерального бюджета. Остальные работы по развитию улично-дорожной сети Кронштадта будут выполняться за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.