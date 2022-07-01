Транспортная отрасль России перейдет на свои цифровые решения

Российская транспортная отрасль должна перейти на цифровые решения, чтобы не зависеть в этом от иностранных компаний. Такое заявление сделал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Критически важным сейчас является переход на независимые от иностранных компаний цифровые решения, программно-аппаратные комплексы, вычислительные системы, базы хранения информации», — сказал Белоусов во время выступления на итоговой коллегии Минтранса РФ. Его процитировал ТАСС.

Он заявил, что необходимо ускорить создание цифровых платформ, добиться бесшовной интеграции для повышения качества транспортных услуг для людей и отправителей грузов. Белоусов обратил внимание и на необходимость обеспечения перевозок в Калининград пассажиров и товаров в полном объеме, несмотря на существующие ограничения.

Первый вице-премьер подчеркнул, что важно продолжить эксперименты по «внедрению беспилотных технологий на автодорогах, в воздухе и на воде».