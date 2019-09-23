Транспорт в Можайске: автобусы по популярному маршруту станут ходить чаще

Жители Можайского городского округа долгое время жаловались на маршрут № 29. Им регулярно приходилось терпеть неудобства из-за срыва рейсов и несоблюдения графика движения. Но в скором времени все проблемы будут решены.

Жители Можайского городского округа пожаловались на систематические срывы рейсов маршрута № 29 из-за технических неисправностей автобусов, а также на несоблюдение графика движения. О качестве работы перевозчика «СтарТранс» они не только написали, но и рассказали губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Поэтому на еженедельном «Транспортном часе» в Доме правительства в Красногорске этой проблеме уделили особое внимание.

«Нужно еще раз обратить внимание на наличие маршрутов и удобство транспортного сообщения. Мы должны внимательно посмотреть, где нужно усиление — размеры автобусов и частота сообщения стали недостаточны. Особенно чувствительна проблема в местах, где учатся дети, которые вынуждены ездить на учебу в общественном транспорте», — отметил Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Частые поломки транспорта, плавающее расписание — вот проблемы, с которыми жители Можайска, пользующиеся маршрутом № 29, сталкиваются чаще всего.

Но как рассказал управляющий директор компании «СтарТранс» Валерий Старшинов, проблему уже начали решать. Сейчас перевозчик ведет работу по улучшению транспортного обслуживания в муниципалитете, в чем ему помогает правительство региона. По его словам, количество резервного транспорта в парке перевозчика в скором времени будет увеличено.

Источник фото: телеканал «360»

«Нам установили сроки: еженедельно отчитываться перед Министерством транспорта региона, а перед муниципальными властями — ежедневно. Также продолжим работать с активными гражданами, которые вошли в состав рабочей группы. И на основании этого будем составлять отчет, который передадим в областной Минтранс», — сообщил Старшинов.

Источник фото: телеканал «360»

К слову, плохим перевозчиком в Подмосковье быть накладно: автобус проехал остановку — штраф в размере ста тысяч рублей, а жалоба на водителя может стать причиной служебного расследования.