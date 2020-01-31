Транспорт в Москве подорожает с 1 февраля

С 1 февраля в московском транспорте проезд повысится в среднем на 3%. Прежней останется только стоимость некоторых безлимитных проездных.

В метро билет «Единый» на одну поездку будет стоить 57 рублей, на две — 114 рублей, а на 60 поездок — 1970 рублей. Бумажный билет на месяц, который включает не более 70 поездок, подорожает до 2900 рублей.

На два-три рубля вырастет стоимость проезда в метро, МЦК, МЦД и на наземном транспорте при оплате банковской картой, «Тройкой», по тарифу «90 минут».

Проезд в «зоне Б», то есть в Троицком административном округе, подорожает до 47 рублей, безлимит на 30 дней будет стоить 1180 рублей.

Поездка внутри Москвы на электричках теперь обойдется в 37 рублей, проехать одну зону за пределами Москвы будет стоит 24 рубля.

Также подорожают льготные билеты для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов. Месячный билет на наземный транспорт будет стоить 265 рублей, на три месяца — 795 рублей. Проездной на метро, МЦК и МЦД повысится на месяц до 405 рублей, на три месяца — до 1215 рублей.

Не изменится стоимость проездного на сутки, трое, 30, 90 и 365 дней на все виды транспорта, включая МЦД. Пересадка в метро для пассажиров МЦД тоже останется бесплатной.