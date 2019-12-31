Транспорт в Москве будет работать всю новогоднюю ночь. Бесплатно
Общественный транспорт в столице будет работать без ночного перерыва. Проезд сделают абсолютно бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба мэра Москвы.
Бесплатно можно будет на общественном транспорте столицы с 20:00 накануне нового года, 31 декабря, до утра 1 января. С 06:01 снова придется пользоваться транспортными картами.
С 1 по 8 января на территории Москвы все городские парковки станут бесплатными.
«Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать всю праздничную ночь без перерывов. При этом с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд на общественном транспорте будет бесплатным. Также до 02:00 в новогоднюю и Рождественскую ночи будут ходить поезда Московских центральных диаметров и пригородные электрички», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее ГУ ГИБДД столицы попросило о соблюдении правил дорожного движения и предостерегло от управления автомобилем в нетрезвом виде.