Транспорт 22 июня 2023, 13:51 Транспорт в Крым пустили в обход после удара по Чонгарскому мосту Минтранс Крыма отправил машины в пункты Армянск и Перекоп после удара по Чонгарскому мосту Пресс-служба Следственного комитета

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Поврежденное ракетным ударом ВСУ дорожное покрытие Чонгарского моста сделало переправу недоступной для транспорта, который ездил между Крымом и Херсонской областью. Для сохранения сообщения все грузовые и пассажирские машины перенаправили в пункты пропуска Армянск и Перекоп. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

Он подчеркнул, что все пункты пропуска работают в штатном режиме.

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«Рейсовые автобусы, ранее осуществлявшие движение через пункт пропуска Джанкой, переориентированы на пункт пропуска Армянск. Организованные транспортные колонны грузовиков, движущиеся по новому сухопутному пути, направлены на пункт пропуска Перекоп», — написал министр.

Расположенный на административной границе Херсонской области и Крыма Чонгарский мост попал под ракетный удар украинских войск в ночь на четверг, 22 июля.

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что по предварительным данным, атаку на гражданские объекты ВСУ осуществили при помощи британских ракет Storm Shadow. Глава региона подчеркнул, что в результате обстрела никто не пострадал, но движение транспорта между регионами пустили по альтернативным маршрутам.