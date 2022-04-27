Трансграничный железнодорожный мост из России в Китай введен в строй

В Еврейской автономной области торжественно запустили движение по первому трансграничному железнодорожному мосту из России в Китай, сообщило РИА «Новости».

Он был построен через реку Амур и связал Нижнеленинское и Тунцзян. Из общей длины моста свыше 2,2 километра 309 метров приходится на российскую сторону, от станции Ленинск-2 до самого моста нужно ехать еще 4,96 километра. Поезда будут ходить по одному пути с совмещенной колеей российского и китайского стандартов.

Торжественная церемония запуска движения прошла 27 апреля, однако теперь необходимо открытие моста с китайской стороны, предупредил собравшихся вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он заметил, что мост поможет развитию экономического сотрудничества между двумя странами.

Источник фото: РИА «Новости»

«Станет ключевым звеном нового экспортного маршрута, стимулом для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов», — объявил Юрий Трутнев.

Трансграничный железнодорожный мост через Амур должен был открыться в августе 2021 года, но из-за неготовности станций Ленинск и Ленинск-2 запуск движения был отложен.