Транспорт 17 февраля 2023, 18:01 Трамвайный парк полностью обновят в Москве в 2023 году

Читать 360tv в

Трамвайный парк полностью обновят в Москве в 2023 году. Вместо старых транспортных средств для города закупят комфортабельные составы с низким полом. Такой информацией поделился мэр города Сергей Собянин. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на официальный сайт мэра.

Сергей Собянин подчеркнул, что трамваи для Москвы производят исключительно отечественные компании. Таким образом город помогает российскому машиностроению.

Реклама

Уже в ближайшие дни в Москву поставят 150 вагонов нового поколения. Такие трамваи являются наиболее удобными для маломобильных и пожилых людей.

Реклама