Транспорт 29 ноября 2022, 11:10 Трамвайные пути отремонтируют на Заневском проспекте в Петербурге

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Заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александр Богданов рассказал о начале ремонта трамвайных путей на Заневском проспекте. Об этом написал «Петербургский дневник».

Новые пути, по словам Богданова, обеспечат комфортное передвижение пассажиров на время проведения капитального ремонта станции метро «Ладожская», которая будет закрыта в феврале 2023 года.

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«Есть фактический износ рельсов и проезжей части на совмещенном полотне. Необходима замена, откладывать нельзя. Это связано с дальнейшим проведением капитального ремонта станции метро „Ладожская“», — добавил Богданов.

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Ремонт путей планируют завершить до февраля 2023 года.