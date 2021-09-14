Трамвайную сеть советских времен возродят в Таганроге

Проект «Таганрогский трамвай» запустили в Таганроге. Его цель — возродить городскую сеть трамвайных маршрутов, запущенную в 1932 году и закрытую в связи с убытками несколько лет назад. Об этом рассказал «Царьград».

На данный момент заново отстроено 10 из 45 километров путей. До конца сентября на линию выйдут 10 новых трамваев, потом к ним присоединятся еще 50. В городе построят депо и восемь тяговых подстанций.

Реорганизация трамвайного движения в Таганроге — часть масштабного проекта «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях», разработанного министерством транспорта РФ совместно с институтом развития ВЭБ.РФ. В рамках проекта до 2030 года предполагается вложить в модернизацию общественного транспорта в России 5,1 триллиона рублей.