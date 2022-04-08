Трамвайную инфраструктуру намерены полностью обновить к сентябрю в Таганроге

Первый зампред Совфеда, представитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области Андрей Яцкин сообщил, что в федеральной повестке остается тема развития Таганрога. Об этом написала «Парламентская газета».

«Это касается не только трамвайной инфраструктуры, но и всего города — туристического кластера, общественных пространств, набережной и других объектов», — обратил внимание Яцкин.

По данным издания, Яцкин вместе с главой Ростовской области Василием Голубевым ознакомился с тем, как идет реконструкция трамвайной инфраструктуры города. Уточняется, что на путевых работах задействовали 60 специалистов и более 300 человек. При этом в трамвайном депо используют 47 единиц техники.

«Как и обещали, в сентябре планируем полностью запустить структуру городского трамвая, все 46 километров», — добавил сенатор.