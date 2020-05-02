Трамвай в медицинской маске пустили по улицам Самары. Видео

Обязательный масочный режим начал действовать в Самарской области с 1 мая. Теперь жители должны появляться в общественных только в средствах защиты. Наличие маски обязательно при посещении магазина и аптек, а также при поездках в общественном транспорте.

Для того, чтобы подбодрить горожан и напомнить о важности масок, ТТУ Самары выпустило на маршрут трамвай, которому надели на переднюю часть огромную медицинскую маску. Видео с места самарское ТТУ опубликовало на своей странице в Twitter.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 433 случая заболевания. Выздоровели 53 человека.

Количество регионов, которые переходят на масочный режим, увеличивается с каждым днем. В Московской области такие меры начнут действовать с 12 мая. На время праздников ношение маски или респиратора носит рекомендательный характер. Средства защиты лучше надевать во время поездки в транспорте или при походе в магазин или аптеки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дефицита масок не будет. Региональной сети аптек уже дали поручение на закупку средств защиты. Помочь с оптовыми поставками пообещали и частным сетям.

Кроме того, в регионе продолжится акция по бесплатной раздаче масок. За минувшие две недели волонтеры распространили полмиллиона средств защиты среди жителей региона. В ближайшее время планируют раздать еще столько же.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова одобрила и поддержала действия региональных властей по введению масочного режима. Она отметила, что это необходимая мера, так как у половины зараженных коронавирусом людей заболевание проходит бессимптомно, но при этом они могут заразить окружающих.