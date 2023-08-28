Транспорт 28 августа 2023, 18:40 Трамваи с элементами искусственного интеллекта появились в Петербурге

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В Санкт-Петербург доставили первые трамваи, которые обладают элементами искусственного интеллекта. «ФедералПресс» рассказал, как они устроены.

Трамваи оснащены транспортной информационной системой, оборудованием видеонаблюдения, системой кругового обзора.

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В город поставят 116 таких трамваев на сумму 16,6 миллиарда рублей. До конца года по улицам города начнут курсировать 28 вагонов с элементами искусственного интеллекта.

«Поездки на таком транспорте будут еще более комфортными и безопасными для пассажиров», — отметили в администрации Санкт-Петербурга.