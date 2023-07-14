Транспорт 14 июля 2023, 18:44 Трамваи двух маршрутов не будут ходить в московском районе Чертаново по выходным Дептранс Москвы: трамваи двух маршрутов не будут ходить в Чертанове по выходным с 15 июля РИА «Новости»

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С 15 июля по выходным дням приостановят движение трамваев № 1 и № 16 в районе Чертаново из-за проведения работ по благоустройству улицы Чертановская. Об этом сообщила пресс-служба дептранса Москвы.

Вместо трамваев запустят автобусы № 01 от остановки «Чертаново Южное» до Москворецкого рынка. Также жители района могут воспользоваться метрополитеном и автобусами № 922, 938.

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Кроме того, трамваи № 3 между станцией метро «Чертановская» и Новоданиловским проездом начнут курсировать чаще.

Ранее сообщалось о том, что количество ежедневно курсирующих в Москве трамваев за год выросло на 20%.