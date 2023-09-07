Транспорт 07 сентября 2023, 11:42 Традиционный осенний мотопарад пройдет в Москве 23 сентября Ликсутов: парад в честь закрытия мотосезона пройдет в Москве 23 сентября Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

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Традиционный мотопарад в честь закрытия сезона состоится в Москве 23 сентября. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Колонна байкеров торжественно проследует от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу.

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«Количество мотоциклистов в столице с каждым годом увеличивается, интерес к мототранспорту продолжает расти. Именно поэтому задача таких акций — напомнить о правилах дорожного движения и безопасности», — подчеркнул заммэра Москвы.

Организаторы мероприятия подготовят участникам насыщенную программу, включающую в себя спортивные мероприятия, выступления каскадеров и популярных музыкантов. У посетителей будет возможность попробовать блюда полевой кухни. Кроме того, во время мероприятия гостям будут предлагать бутылки с питьевой водой.

Ранее сообщалось о том, что парад трамваев и выставка ретроавтомобилей пройдут в Москве в День города. Он состоится второй раз за год.