Toyota выпустит новый кроссовер

Модель будет основана на модульной платформе GA-B, как и хэтчбек B-класса Toyota Yaris. Длина автомобиля составит 4180 мм, а колесной базы — 2560 мм.

У автомобиля будут короткие передний и задний свесы, высокий дорожный просвет, большие колесные диски и фонари оригинальной формы. Салон будет оснащен приборной панелью, а также большим дисплеем информационно-развлекательной системы. В багажнике будет набор ремней для фиксации груза.