    23 апреля 2020, 13:48

    Toyota выпустит новый кроссовер

    Дарья Морозова

    Летом следующего года компания Toyota выпустит новый компактный кроссовер Yaris Cross. Об этом сообщили «Известия».

    Модель будет основана на модульной платформе GA-B, как и хэтчбек B-класса Toyota Yaris. Длина автомобиля составит 4180 мм, а колесной базы — 2560 мм.

    У автомобиля будут короткие передний и задний свесы, высокий дорожный просвет, большие колесные диски и фонари оригинальной формы. Салон будет оснащен приборной панелью, а также большим дисплеем информационно-развлекательной системы. В багажнике будет набор ремней для фиксации груза.