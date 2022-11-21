21 ноября 2022, 19:12
Toyota выпустит минивэн Kijang Innova третьего поколения
Японский автомобилестроитель Toyota готовит выпуск нового минивэна Kijang Innova, который станет переднеприводным. Об этом написали «Известия» со ссылкой на профильные СМИ.
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Авто основано на модульной платформе GA-C, которая используется при производстве моделей Corolla, Prius или C-HR. Машина оснащена двухлитровым бензиновым мотором мощностью 174 «лошадки». Минивэн получил панорамную крышу, более продвинутую мультимедийную систему с десятидюймовым экраном, а также электромеханический тормоз и комплекс Toyota Safety Sense 3.0.
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