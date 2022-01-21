Toyota Sequoia стала одним из самых востребованных больших серийных внедорожников в мире

Автомобиль марки Toyota Sequoia занял четвертое место в рейтинге самых востребованных больших серийных внедорожников в мире. По слова автоэкспертов, эта машина идеально подходит для бездорожья, сообщило издание NJcar.

Первое место в рейтинге досталось Chevrolet Suburban. Длина его кузова достигает 5700 миллиметров. На втором месте расположился Ford Expedition Max. Длина этого внедорожника варьируется от 5334 до 5636 миллиметров, написало ИA Nation News.

Третью строку заняла марка Nissan Armada, созданная на базе Nissan Patrol. Длина автомобиля достигает 5209 миллиметров, однако у Patrol она больше — 5306 миллиметров.