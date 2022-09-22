Toyota произведет около 800 тысяч машин в октябре 2022 года | 360°

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Toyota произведет около 800 тысяч машин в октябре 2022 года

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Компания Toyota Motor создаст около 800 тысяч машин за октябрь 2022 года. При этом подобный показатель на 100 тысяч авто ниже среднего производственного плана. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на агентство Reuters.

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Причина сокращения связана с недостатком полупроводников. Эксперты подчеркнули, что недостаток деталей помешает производству автопроизводителей. Однако Toyota все же планирует произвести рекордное количество машин — 9,7 миллиона.

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