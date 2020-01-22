Toyota отзовет 3,4 млн авто из-за подушек безопасности

Неисправность подушек безопасности обнаружили в автомобилях Toyota. Японский автопроизводитель решил отозвать 3,4 миллиона своих машин, чтобы устранить дефект.

Большую часть автомобилей — 2,9 миллиона — отзовут в США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей Toyota. Вернуть хотят модели Toyota Corolla 2011–2019 годов выпуска. Отзыву также подлежат Matrix 2011–2013 годов, Avalon 2012–2018 годов и гибриды Avalon, выпущенные за аналогичный период времени.

Специалисты выяснили, что в упомянутых машинах Toyota есть изъян в электронике. Из-за него при аварии подушка безопасности может просто не сработать. Неисправность грозит и тем, что натяжители ремней безопасности будут функционировать некорректно.

Дефект обнаружили в апреле специалисты Национального агентства безопасности дорожного движения США. С ним связаны два дорожно-транспортных происшествия с участием Toyota. Одна из аварий была со смертельным исходом. Находившийся в машине человек погиб, поскольку подушки безопасности отказали.

В конце прошлого года об отзыве более тысячи машин с российского автомобильного рынка рассказали в Mercedes-Benz.