Toyota откажется от претензий к Aurus после Нового года

Изначально Toyota посчитала, что Aurus созвучен с ее Aunus. Однако теперь спор разрешился. В документе говорится, что Toyota просит отозвать оппозицию.

«Это свидетельствует, скорее всего, о том, что стороны договорились и японский концерн не будет далее возражать против регистрации, правовой охраны и использования НАМИ бренда Aurus», — рассказал юрист компании CLAIMS Антон Ендресяк.

После этого отзыв обработают в EUIPO и оппозиция официально снимется. Эта процедура может произойти уже после рождественских праздников в Европе.

Кроме того, ранее претензии предъявляла французская компания Aures Technologies. Однако в декабре появились все основания, что московский институт сможет договориться и с коллегами из Франции.

НАМИ планировал выйти на авторынок Европы с брендом Aurus. Однако против этого решения выступили представители Toyota, Lamborghini и Michelin. Производители посчитали, что наименование российских автомобилей высшего класса похоже на названия их брендов. Если бы их правота подтвердилась, зарегистрировать товарный знак отечественной марки премиум-класса было бы проблематично. Однако Toyota пообещала уладить споры вскоре после новогодних праздников. Остальные компании отказались от претензий в ходе переговоров.

НАМИ создает автомобили для первых лиц страны. Их стоимость начинается от 10 миллионов рублей. Институт намерен отправить машины на экспорт в 2021 году.