Toyota назвала даты старта продаж Urban Cruiser
Японская компания Toyota готовится к выходу на рынок своего бюджетного автомобиля Urban Cruiser. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».
Новый бюджетный вседорожник, который будет дешевле своего главного конкурента — Hyundai Creta, поступит в продажу 23 сентября. В этот день первые автомобили поступят к официальным дилерам японского бренда в Индии.
Длина новинки составляет всего 3 995 мм, а ширина — 1790 мм. Мотор покупателям предложат только один — 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 105 л. с.
Известна и стоимость автомобиля — он будет стоить 900 тысяч рублей.