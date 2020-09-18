Toyota назвала даты старта продаж Urban Cruiser

Новый бюджетный вседорожник, который будет дешевле своего главного конкурента — Hyundai Creta, поступит в продажу 23 сентября. В этот день первые автомобили поступят к официальным дилерам японского бренда в Индии.

Длина новинки составляет всего 3 995 мм, а ширина — 1790 мм. Мотор покупателям предложат только один — 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 105 л. с.

Известна и стоимость автомобиля — он будет стоить 900 тысяч рублей.